Erdoğan zalimlere karşı mazlumların yanında

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde dünya liderlerine yaptığı konuşma tıpkı 2014 yılında yaptığı ve "Dünya beşten büyüktür" mottosuyla dünya siyasetine yeni bir bakış açısı getirdiği konuşması gibi geniş yankı buldu. Erdoğan'ın BM kürsüsüne çıktığı andan itibaren salon tıklım tıklım doldu. Erdoğan "Dünya beşten büyüktür" sözünü tekrarladığında salondan alkış yükseldi. Bu alkış BM Güvenlik Konseyi'ndeki 'adaletsiz' işleyişe dair üye ülke temsilcilerinin bakış açısını ne denli değişmeye başladığının kanıtı olarak yorumlandı. Erdoğan'ın konuşması sırasında sosyal medyada #OurVoiceErdogan / #SesimizErdoğan etiketi ile dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan paylaşımda bulundu. Saatler içinde #OurVoiceErdogan etiketi dünya genelinde birinci sıraya yükseldi. Milyonlar Erdoğan'ın BM kürsüsünde İsrail'in Filistin işgalini gösteren harita ile Aylan Kurdi'nin cansız bedeninin kıyıya vurduğu fotoğrafları gösterdiği anı "Erdoğan tek gerçek lider" mesajlarıyla paylaştı.Sosyal medyada yabancılar paylaşımlarında özellikle Erdoğan'ın hiç konuşulmayan konuları gündeme getirerek milyonların sesi olduğuna vurgu yaptı. "Filistin işgalinden Keşmir meselesine, Arakan'dan Mısır'daki zulme kadar sesini çıkaran tek bir kahraman var o da Erdoğan" denildi. Bir internet kullanıcısının Malcom X'in "Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter" sözü ile Erdoğan'ın BM kürsüsündeki fotoğrafı ile yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Bir diğer Twitter kullanıcısı da "Zalimlere karşı mazlumların yanında. Bu kişi Müslümanlar'ın lideri olarak anılmayı hak ediyor. Sen çok yaşa Erdoğan" mesajını paylaşırken, bir diğer kullanıcı da " Arap liderler kayıp. Erdoğan sesimiz oldu" dedi. DIŞBaşkan Erdoğan, BM Zirvesi kapsamında yoğun ikili görüşme trafiğini sürdürdü. Erdoğan, ilk olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti. Daha sonra Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüşen Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj ile de bir araya geldi.