Manda sistemine özenen varsa, buyursun görüşsün

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşmesini değerlendirirken, "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler. Türkiye açısından bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin roket ve füze alanındaki lider şirketi ROKETSAN'da incelemelerde bulundu, son dönemde terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için geliştirilen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin test atışlarını izledi. CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesinin sorulması üzerine Oktay, şu cevabı verdi: "Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerekse ilgili diğer Bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yaptılar. Bizim buradaki duruşumuz nettir, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu nettir. Nasıl bir borçla hükümeti devraldığımız ve bunu sıfırladığımız belli. Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler. Türkiye açısından bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Üzüntünün ötesinde bir şey ifade etmek mümkün değil. Bu arkadaşların çözümü Türkiye'yi mandacılık sistemine geri götürmek herhalde. Çözümü öyle görüyorlarsa Türk milleti buna asla ve asla müsaade etmez. Türkiye hiçbir alanda mandayı kabul etmez. Eğer çözümle ilgili sıkıntıları varsa sorsunlar biz onlara söyleriz. IMF'ye gitmelerine gerek yok." ANKARAAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise CHP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin IMF ile yaptığı görüşmeye yönelik olarak, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye, IMF defterini Mayıs 2013'te kapattığından bu yana bazılarının ciddi şekilde rahatsız olduğunu biliyoruz. Kimse IMF heyetlerinin üzerinden bir takım tavsiyelerle Türkiye siyasetini yönlendirmeye çalışmasın. Bu millet Kemal Derviş'in Türkiye'ye nasıl getirildiğini, nasıl uluslararası ekonomi politiğin kuruluşları tarafından Türkiye siyasetine bir şekilde monte edilmeye çalışıldığını biliyor. Artık o devirler geride kaldı. Bir daha Türkiye Kemal Derviş Fischer modeli dediğimiz modellere dönmeyecektir" dedi.