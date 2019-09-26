Nupelda ve Ayaz’ın katili PKK

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'nun ölümüne sebep olan patlayıcının terör örgütü PKK'ya ait olduğu kesinleşti. Olayın ardından patlamanın meydana geldiği alan ile çocukların kıyafetlerinden alınan numuneler incelenmek üzere önce Van ardından Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.







Kriminal inceleme sonucunda RDX ve TNT plastik patlayıcı kalıntılarına rastlanırken, olay yerindeki kalıntılar ile çocukların kıyafetleri üzerinde yapılan incelemede de amonyum nitrat tespit edildi. Terör örgütü PKK, gerçekleştirdiği birçok eylemde tarım sektöründe kullanılan amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzenekleri kullanıyor. İncelemede ayrıca el yapımı patlayıcı düzeneğinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmayan 40 mm'lik bomba atar kullanıldığı da belirlendi. Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü Çakılyayla Mezrası'nda 15 Temmuz günü meydana gelen patlamada, Ayaz ile kardeşi Nupelda Güloğlu hayatını kaybetmişti.

BUGÜN NELER OLDU