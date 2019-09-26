PKK panikte

BUGÜN NELER OLDU

Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül günü HDP il binası önünde başlattığı evlat nöbeti terör örgütü PKK'yı korkuttu. Annelerin oturma eyleminde çocuklarının Suriye'ye kaçırıldığını ifade etmesi hain örgütü harekete geçirdi. Paniğe kapılan PKK, yaşları 16-22 arasında değişen 83 Türkiye uyruklu teröristi apar topar Suriye'den Irak'ın kuzeyine kaçırdı. Suriye'de PKK'nın Suriye ayağını oluşturan YPG saflarındaki 83 genç Kamışlı'dan 7'şerli gruplar halinde denetim ve kontrolü terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Semalka-Pişthabur sınırından Irak'ın kuzeyine gönderildi.Son bir hafta içerisinde Suriye'de YPG saflarındaki bu kişilerin Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına geçirildikleri istihbarat birimlerince tespit edilerek rapor haline getirildi. Suriye'den Irak'a kaçırılan gençlerin HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin çocukları olabileceği değerlendiriliyor. Suriye'deki PKK'nın güdümündeki SDG (Suriye Demokratik Güçleri) bünyesinde de Suriye, Irak ve Türkiye uyruklu 117 genç Birleşmiş Milletlerin raporu üzerine geçen ay apar topar PKK'dan gelen talimatla Irak'a kaçırılmıştı.