Başkan Erdoğan Amerikan Fox News televizyonuna konuştu

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Fox News televizyonunda Breit Baier'in sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın değerlendirmeleri;ABD ve Türkiye'nin her şeyden önce NATO'ya da dayalı bir stratejik ortaklığı bulunuyor. Özellikle Suriye'de beraber attığımız adımlar var. Tabii birçok sıkıntılar yaşandı, yaşanıyor. Bunların bir kısmını aştık, bir kısmını maalesef aşamadık. Bunları süratle aşmak istiyoruz.Moskova 2-2.5 saat mesafede komşumuz. Rusya ile Türkiye'nin tarihe yönelik güçlü birliktelikleri var. İran ile bir de Kasr-ı Şirin Anlaşması'na dayanan birliktelik ve bağımız var. Bütün bu birlikteliklerin ister istemez ilişkileri güçlendiriyor. Stratejik ürünlerdeki ilişki de birbirimizle olan irtibatı artırıyor.ABD'nin S-400 ile ilgili yaklaşım tarzını hiçbir zaman tehdit olarak görmedim. Şu anda özellikle bizim savunma noktasında kendi ihtiyaçlarımızı karşılama durumumuz söz konusu değil mi? Bunun için de savunma sistemleri noktasında Rusya ile böyle bir adımı atmak durumunda kaldık. F-35'de biz müşteri değiliz, ortağız, oradaki 9 ülkeden biriyiz. Sayın Başkan Trump'ın '1 milyar 400 milyon dolar ödemesi olan stratejik ortağımıza yapılan yanlıştır' diye açıklaması var.ABD'de bir gazetedeki makalede Türkiye'nin DEAŞ'a yardım ettiği söyleniyor. Bir defa kim DEAŞ'a karşı Türkiye gibi mücadele eden bir ülke gösterebilir? DEAŞ'ı temizleyen El-Bab'da biziz, 3 bin 500'e yakın DEAŞ'lıyı biz temizledik oralarda. Böyle bir kampanyayı yürütenler acaba DEAŞ'a karşı Türkiye'nin dışında bu kadar başarılı mücadele veren bir ülke gösterebilirler mi? Bunlar FETÖ'nün Türkiye'yi karalama taktikleri.Düşünün bir darbe yapılıyor, benim 251 vatandaşım şehit oluyor, 2 bin 193 vatandaşım gazi oluyor. Bunların bütün belgelerini her şeyi gönderiyoruz ve bunların failleri ile ilgili ne yazık ki hala Amerika bize kalkıp da 'Tamam gönderiyoruz' demiyor.