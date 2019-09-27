Google'dan doodle sürprizi! Arama motoru Google 21. doğum gününü kutluyor, ne zaman kuruldu?

Google, 1998'de Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde doktora programları için yaptıkları araştırma projesi üzerinde çalışırlarken Sergey Brin ve Larry Page tarafından kuruldu. Google arama motoru her yıl 27 Eylül tarihinde kuruluş yıldönümünü kutlamaktadır. Bu sene de Google, ana sayfasında nostaljik bir Doodle ile kullanıcılarını karşılıyor. Peki, dünyanın bir numaralı arama motoru Google'ın hikayesi nasıl başladı?

ARAMA MOTORU GOOGLE'IN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ!

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan dünyaca ünlü Stanford Üniversitesi'nde Brin ve Page, birbirinden habersiz doktora programına başladı. İki öğrenci, doktora programları çalışması için tesadüfen bir araya geldikten sonra, üzerinde çalıştıkları akademik proje bambaşka bir noktaya evirildi. Google projesi, zaman içerisinde gelişti ve her geçen gün daha güçlü bir altyapı ve kodlama sistemi ile kullanılış amacını genişletti.

Ağustos 1998'de, Sun Microsystems'in kurucu ortağı Stanford'da eski doktora öğrencisi olan Andy Bechtolsheim, Google'ın kurucuları Larry ve Brin'e Google şirketi için 100.000 $ 'lık bir çek yazdı. Sonunda, her gün tüm dünyada milyonlarca insana ulaşan resmi Google Inc'i kurdu. Google'ın ilk ofisi Kaliforniya'da bulunan Menlo Park'ta bir garajdı. Ayrıca olarak, YouTube'un şu anki CEO'su Susan Wojcicki, o garajın sahibiydi.

Google, ilk Doodle of Burning Man festivalini Nevada'da başlattı. O zamandan beri, Doodle düzenli olarak kutlamalar ve yıldönümleri için tasarımcılar tarafından güncellenmektedir..

GOOGLE'A AİT ESKİ ARAYÜZDE ARAMA YAPABİLİRSİNİZ! 1998 YILINA YOLCULUK...

Google'a "Google in 1998" yazarsanız, Google arama sonucu sayfasının eski arayüzünü bulabilirsiniz.

GOOGLE NEDİR?

Google Inc. (NASDAQ: GOOG), internet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, Reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar. Kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde etmektedir. Şirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada kurulmuştur. İkili, sık sık "Google Guys" olarak anılmaktadır.

Google'ın kuruluş süreci 1996 Ocak ayında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı.