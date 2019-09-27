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aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

'in Urla ilçesinde, yol kenarında uygulama yaptığı sırada aracın çarptığı trafik polisi , ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 08:51
Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İzmir - Çeşme karayolundaki Adres kavşağında meydana geldi. Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosiklet sürücüsünün belgelerini kontrol eden Çağlayan'a bu sırada İzmir yönünden seyir halinde olan H.G.'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çağlayan, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ağır yaralı polis memuru Çağlayan, kurtarılamayarak, şehit oldu.

Kazanın ardından hafif ticare aracın sürücü ise gözaltına alındı.

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Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
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