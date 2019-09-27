Kandilli Rasathanesi'den açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu!

İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener basın açıklaması yaparken bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan sarsıntının Silivri açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir depreme ait olduğu öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremine ilişkin açıklama

"DEPREMİ HASSAS BİR ŞEKİLDE ÇÖZECEKLER"

Sirenlerin çalmasın üzerine Özener, "Şu anda da bir deprem oluyor. Otomatik çözüm makineleri alıyor. 7 gün 24 saat görev yapan uzman sismolog arkadaşlarımız, depremi hassas bir şekilde çözecekler" dedi.

200'ÜN ÜZERİNDE DEPREM

ahaber'in haberine göre; Şimdiye kadar 200'ün üzerinde deprem kaydettiklerini belirten Özener, beklenen büyük deprem ile ilgili de önemli ifadelere yer verdi. Büyük depremle ilgili uyarıda bulunulan açıklamada, "Depremin ne zaman olacağını söylememiz mümkün değil ama sona yaklaşıyoruz." denildi.