Şehit kaymakamın hayalleri gerçekleşiyor

BUGÜN NELER OLDU

PKK'lıteröristlerin şehit ettiği Derik kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalleri gerçek oluyor. Şehit kaymakamın 3 yıl önceki şahadeti sonrasında, onun bölge halkına refah sağlayacak projelerini faaliyete geçirmek için çaba harcayan kamu yetkilileri 'Derik Zeytini'ni marka haline getirmeyi başardı. Ankara'da gerçekleştirilen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde tanıtılan Derik zeytininin tadına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da baktı.Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Safitürk, şehadetinden 10 ay önce Derik zeyitninin marka olması için düğmeye basmıştı. Zeytin, geçtiğimiz yıl da Londra'da düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştu. Safitürk'ün başlattığı proje, kendisinden sonra göreve başlayan Kaymakam Hakan Kafkas'ın önderliğinde devam ediyor.