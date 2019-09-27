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Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı

'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı 'ın (23) cenazesi, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde toprağa verildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 14:47
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'dan askeri helikopterle memleketine getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın naaşı, önce babaevine götürüldü. Şehidin cenazesi burada alınan helallikten sonra köy meydanındaki tören alanına getirildi. Törene, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Recep Özel, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Vali Vekili Haluk Şimşek, baba Metin Ceylan, anne Hacer Ceylan, çocukları Metin Ceylan (5), kızı Hacer Ceylan (9) ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törene çelenk gönderdi. Şehidin anne babası ile yakınları cenazede gözyaşı döktü. Şehidin anneannesi Emeti, kollarını açarak, "Sarı Mehmedim çocuklarına ve gençliğine doyamadan gittin" diye gözyaşı döktü. Namazdan sonra top arabasına konulan Şehit Mehmet Ceylan'ın naaşı, daha sonra Salur Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören boyunca vatandaşlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

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Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı
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