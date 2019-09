Annelerin çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün SABAH'ın Ankara Bürosu'na konuk oldu. Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın dağa çıkardığı çocukların ailelerine geri dönmesi için yapılan çalışmalardan FETÖ ile mücadeleye, yeni siyasi oluşumlardan asayiş olaylarına kadar geniş bir yelpazede sorularımızı yanıtladı. Önemli mesajlar veren Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:: Şu anda çocukları dağda bulunan bin 367 aile ile görüşüyoruz. Bunların içinde yurt dışında olanlar da var. Ailelerle görüşen hazırlıklı timlerimiz var. Bu timler aile ile irtibat kuruyorlar. Aileler ile dağdaki çocuklar arasında iletişim oluyordu üç beş ay öncesine kadar.Örgüt, aileler ile konuşunca 'ikna oluyorlar' diye yasak koydu; çözülmesinler diye. Buna rağmen dağdan gelenler var. 2016 yılında 46, 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da şu ana kadar 177 kişi ikna yöntemi ile dağdan geldi. 2014'te (çözüm süreci) örgüte katılım 5 bin 556 kişi idi. 2019'da şu ana kadar 87'ye kadar geriledi. Benim devletimin gücü, caydırıcılığı, ailelerle birlikte PKK'nın örgüte katılım gücünü geçmiş. Fotoğraf bu.Diyarbakır anneleri Türkiye'nin uzun yıllardır ortaya koyduğu terörle mücadele dönemindeki en büyük bir çığlıktır. Sadece kendi evlatları için değil. Diyarbakır'daki annelerin cesareti, duruşları, çağrıları tüm Türkiye ve coğrafyamız için bir çığlıktır. "Artık yeter" diyorlar, yaşadığımız her şey için.: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşturduğumuz yeni törerizmle mücadele konsepti ile çok önemli bir kabiliyet elde edildi. İHA'lar, akıllı mühimmatlar gibi yerli üretim silah ve araçlar olmasa buralara gelemezdik. 6-7 Ekim olaylarından sonra terör ile ilgili bir takım adımlara atıldı. Terörle mücadelemiz sadece kendi ihtiyaçlarımıza, olaylara göre değil, aynı zamanda terör örgütünün hareket kabiliyetine göre de geliştirilmekte. Daha esnek, teknolojisi yüksek, koruma kapasitesi daha etkili bir yapıya döndük. Şehir içlerine yöneldik.2015'te Türkiye'nin içindeki terörist sayısı 2 bin 673. 2019'da ise bu sayı 587'e geriledi. Hangi bölgelerde ne kadar terörist olduğu da çok açık şekilde belli. Bunların isimleri, soyadları belli. Biri çıkmış, 'Madem biliyorsunuz, neden açıklamıyorsunuz?' diyor. Biliyoruz ve ailelere de gidiyoruz. Farkında değiller, başka bir alemdeler.Bölgenin atmosferinden habersiz Ankara-İstanbul'da racon kesinler var. Bizi FETÖ yıllarca aldattı. Bunu hepimiz yedik. 'Ahmet Türk, Sakık, sizin son konuşacağız son nesil, sonra konuşamazsınız, yumruklar sıkılı' dediler. Bu bir FETÖ operasyonuydu. Terörün bitirilmesi karşısındaki en büyük engel HDP ve PKK'nın bugünkü yöneticileridir. Bunlar elde ettikleri pozisyonları, devlet, siyaset, uluslararası ilişkiler rantını kaybetmek istemiyorlar.Bölgedeki gençler gelecek perspektifli, hedefleri var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimiz bunu başardı. Bu büyük bir proje idi. Birlik, kardeşlik ve bütünlük kazandı... Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi diye bir şey vardı. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye yıktı bunu. Bunu oradaki gençler görüyorlar. Başlarında orada musallatlar var. Onlar da doğal seleksiyon içinde tasfiye olup gidecekler.Bir belediye başkanının, belediye hizmetleri ve siyasi olmak üzere iki şapkası var. Ben, mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rögar kapaklarını değiştirmediği ve çöp toplamadığı iddiasıyla kızmıyorum ki. Onu İstanbullu değerlendirir. Benim askerim, polisim, şehit olacak, sen Diyarbakır'a gidip bu eylemleri yapanlara 'sen haklısın devlet haksız' diyeceksin. Oradaki değerlendirmemi ortaya koymam lazım. Siyasi terör ile mücadele konusunda ortaya koyduğumuz ve cumhuriyet tarihinin belki de en kararlı iradesine İstanbul seçmeninin gücünü ciro etmeye çalışmak... Terörü besleyen unsurlara 'size yanlış yapıldı' denilerse burada siyasi olarak değerlendirme yapmak da bizim hakkımızdır.: AK Parti Türkiye'nin en büyük başarı hikayesidir. AK Parti içinde bu başarıyı elde edenlerin, incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle başka bir siyasi harekete yönelmelerinin tarifi yapılamaz. Vatandaş 'peki neden' diye sorar. Karşılığı yok. Vatandaş karşılığını alamadığı şeylerin cevabını da sandıkta verir. AK Parti bir alan bırakmayacaktır. Karşıdakinin değil, bizim ne yaptığımız önemlidir.Bekçilik sisteminin de devreye girmesi ile birlikte ev ve işyerlerindeki hırsızlıklar ile ilgili önemli düşüşler oldu. Ankara'da evden hırsızlıklar yüzde 54 azaldı. İstanbul'da günde 78 hırsızlık oluyordu. Bu rakam 42'ye kadar düştü. Türkiye genelinde günde 286 olan hırsızlık rakamları ise 176'ya geriledi. En önemlisi hırsızlık olaylarının aydınlatılmasında 2016 yılında her 100 olaydan 35'i aydınlatılırken, bu rakam yüzde 49'u buldu... Önemli olan onu aydınlatmak. Her iki hırsızlık vakasından biri aydınlatıyor. Vatandaşa hırsız geldiği zaman biz adımları cep telefonu ile paylaşıyoruz. Vatandaşı da meselenin içine alıyoruz.FETÖ hapını Türkiye'ye yutturmayan Tayyip Erdoğan'dır. Kimse kendine pay çıkartmasın. Tek başına bu mücadeleyi verdiğine ben şahidim. 'FETÖ'nün Türkiye'de varlığı tamamen silindi' dersek büyük bir abartı ortaya koymuş oluruz. Ama örgüt olma ve etkinlik kabiliyetini çok büyük oranda kaybetti. FETÖ ile mücadele topyekün devam ediyor. Bunların kamuya sızma faaliyetleri geçmişte, bugün ve gelecekte işlerle ilgili devam ediyor. Haberleşme, iletişim ağı sökülmüş durumda.15 bin 500 kişi hakkında ankesör ile ilgili yürütülen süreç var. Ankesörde yakalananların yüzde 42'si itirafçı olmuşlardır... Örgüt evlerini çözmeye çalışıyoruz. Burada da yaklaşık 72 ilde bin 13 evde, 3 bin 677 şahıs gözaltına alındı. Finans ayağı ile mücadele en başarılı giden alandır... Sosyal medya ülkemiz aleyhine paylaşımlar var. Yurtiçi ve yurtdışı 60 bin 800 hesap 23 bin 364 kişi tespit edildi. FETÖ'nün operasyonlarının parçası olan... FETÖ'nün 767 okulundan 218'ini Maarif Vakfı devraldı. Bu da dışarıya yönelik çabanın ürünü olarak söylenebilir.