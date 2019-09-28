Emine Hanım’dan yoğun BM trafiği

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu için New York'ta buluşan dünya liderleri gibi eşleri de yoğun bir trafik yaşadı. Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da dünya liderlerinin eşleriyle çevre ve kadın ağırlıklı etkinliklere katıldı. Emine Erdoğan, New York'taki temasları kapsamında ilk olarak ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. BM 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık'la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli?" başlıklı panele katılan Emine Erdoğan, Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini katılımcılarla paylaştı. Bunun yanı sıra Emine Erdoğan, BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da hazır bulunduğu görüşmede, Çevre Bakanlığı ile UNEP arasında yürütülen iş birliklerinin yanı sıra Sıfır Atık projesi de ele alındı.Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Svenja Schulze ile de görüşen Emine Erdoğan, yeşil teknolojilerin uygulamaya geçirilmesi, çevre konularında uluslararası mücadelenin önemi gibi konularda görüşlerini aktardı. New York'ta "Afrika ve Kadın" konulu toplantılara da katılan Emine Erdoğan, Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlikten sorumlu Özel Temsilcisi Bineta Diop ve Afrika Birliği Delegasyonu üyeleri ile görüştü. Fatima Maada Bio'nun daveti üzerine "Afrika'da Erken Evlilikleri Önlemek" konulu panele katılan Emine Erdoğan, bu sorunun yegane çözümünün eğitim ve yanlış geleneksel algılara karşı bilinç devrimi olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan'ın bu konudaki "Çocuk yaşta evlilik en büyük şiddettir, insan hakları ihlalidir" değerlendirmesi dikkati çekti. Ayrıca Emine Erdoğan, çok sayıda dünya liderinin eşlerinin de katıldığı, "9. Geleneksel Kalkınma İçin Moda" defilesini izledi. Emine Erdoğan, eşi Başkan Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın heyet başkanları onuruna verdiği yemeğe de iştirak etti. AA