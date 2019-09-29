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Terörden temizlenen Kato’da festival

PKK’dan temizlenen Uludere’deki eteklerinde düzenlenen “Gençlik, Huzur ve Bal Festivali” bölge halkına büyük coşku yaşatıyor

Sekvan KÜDEN
SEKVAN KÜDEN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019
Terörden temizlenen Kato’da festival
Şırnak Uludere'deki Kato Dağı, PKK'lılardan temizlenmesiyle artık festival etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali', Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırın sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde başladı.
Sanatçılar Manuş Baba, Yusuf Güney ve Cengiz Ateş'in katılacakları festivalde konser etkinliklerinin yanı sıra 3 gün süreyle çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Uludere Belediye Başkanı AK Parti'li Sait Ürek, bölgede sağlanan huzur ortamının bu festivalle taçlandırma amacında olduklarını söyledi.
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Terörden temizlenen Kato’da festival
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