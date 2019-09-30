Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

’de Derik ilçesine bağlı Atlı köyünde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ’ün yeğeninin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 10:07
Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

ARAZİ AHMET TÜRK'E AİT, EV YEĞENİNİN

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Özel Hareket ve Polis Özel Harekat ekipleri ortaklaşa Atlı köyünde Ahmet Türk'e ait araziye ve evinin yanındaki yeğeni V.T'ye ait eve operasyon düzenledi.

O EVDEKİ 2 TERÖRİST ETKİSİZ

Operasyonda V.T'nin evindeki 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, yapılan aramada 1 adet AKS-74 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü, 5 adet plastik Kaleşnikof şarjörü, 2 adet el bombası, 3 adet av tüfeği, 75 adet 12 av tüfeği kartuşu, 127 adet 7.65 milimetre Kaleşnikof fişeği, 2 adet radyo, 2 adet güneş paneli ele geçirildi.

Hilal Kaplan yazdı: İstanbul İmamoğlu'nu çağırıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN