İstanbul Emniyetinden uluslararası rehine operasyonu

28 Eylül günü Fatih ilçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Libya uyruklu Abdalnaser İbrahim, Libya da bulunan arkadaşının ülkesindeki bir mafya tarafından rehin alındığını ve serbest bırakılması karşılığında 800 bin dolar fidye talep edildiğini söyledi. Mağdur şahsın ailesinin şüpheli şahıslarla 70 bin dolar karşılığında anlaşma sağladığını ve bahse konu olan parayı İbrahim E. İsimli şahsın geleceğini beyan ederek ihbarda bulundu.



Aynı gün işyerinin yetkilileri ile talep edilen paranın geldiği konusunda şüpheli şahıs ile görüşme yapılarak işyeri müşteri gibi içeriden ve dışarıdan takibe alındı. Bir süre sonra işyerine gelen İbrahim E. İsimli şahıs 70 bin dolar parayı alıp çıkacağı esnada görevlilerce suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın parayı Libya uyruklu bir şahsa götüreceği belirlendi. Çalışmaların devamında Esenyurt ilçesi Koza Mahallesinde bulunan bir adrese gerçekleştirilen operasyonda Libya uyruklu Abdulbadia Altushanı Abdullah isimli şahısta yakalanarak gözaltına alındı.



Fatih ilçe Emniyet Müdürlüğü personelinin işbirliği için tercüman vasıtasıyla ikna ettiği şüpheli şahıstan alınan bilgiler Libya Başkonsolosluğu üzerinden Libya İçişleri Bakanlığına iletildi. 6-7 saatlik çalışmalar neticesinde rehine şahsın Libya'da serbest bırakıldığı ve ailesinin yanına intikal ettiği bildirildi. Yakalanarak Adli makamlara sevk edilen şahıslar haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı. Böylece İstanbul Emniyeti uluslar arası bir fidye operasyonunu gerçekleştirmiş oldu.

Aybüke DEDE / SABAH