Öğrencilerden annelere destek

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının kurtarmak için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 49 ailenin, Kandil'e karşı direnişi sürüyor. Oturma eylemi 29. gününe girerken, aileler, eylemlerinin kararlılıkla süreceğini söyledi.Yaklaşık on ay önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü'ün Irak'ta kaçırıldığını belirten anne Lütfiye Ödümlü, "Benim oğlumu vermezseler buradan kalmayacağım. Çocuklarımızı bıraksınlar. Kış geldi, çocuklarımız orada ne yapıyor, ne yiyor ne içiyorlar? Boğazımdan bir şey geçmiyor. HDP'liler oğlumu otogara götürüp Irak'a göndermiş. Irak'a gittim, 20 gün aradım bulamadım. Oğlum PKK'nın elinde vermiyorlar, kızım kanser hastası. Bir oğlum askerde o da ağlıyor ve üzülüyor" dedi. Bu arada İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'de bulunan üniversitelerden bir grup öğrenci ile Bingöl'den gelen 84 yaşındaki Cemal Akçar, evlatları için oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu. 'PKK'ya lanet, annelerimize destek' adıyla imza kampanyası başlattıklarını ve annelerin sesini duyurmayı hedeflediklerini söyleyen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Uğur Bıçaklıoğlu, ailelerin çok büyük bir yaraya parmak bastıklarını belirterek, "Anneler yürüttükleri bu mücadele ile bizleri buraya çağırmış oldular. Bizler de üniversitelerimizde onların daha fazla insan tarafından duyulması için çalışma yürütüyoruz. Annelerin yalnız olmadığını İstanbul'dan, Sakarya'dan, Kocaeli'nden ve Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde duyurmaya başladık" dedi.Ailelere destek vermek için Bingöl'den gelen Cemal Akçar ise ailelerle buluşup acılarını paylaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Akçar, evlat nöbetindeki anneler için Başkan Erdoğan'dan destek istedi.