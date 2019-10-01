Türkiye'den net mesaj: Operasyon için hazırız

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı konusunda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge istediğimiz gibi gitmiyor. Harekat için hazırız bu işin şakası yok" dedi.





Bakan Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Harekat için hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. YPG'lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil. Biz bu süreçleri gözlemlemek istiyoruz. ABD'lilerle görüşmeler devam ediyor. Harekâta hazırız bu işin şakası yok." ifadesini kullandı.

