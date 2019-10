Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Kaybedecek tek günümüz yok

BUGÜN NELER OLDU

Münbiç dâhil, Fırat'tan Irak sınırına kadar oluşturacağımız 30 km derinliğindeki güvenli bölgede iki milyon kişiyi iskân etmeyi planlıyoruz.Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sürekli geliştirerek geleceğe bırakacağımız mirasımızdır.Siyaset üstü bir konu. Her yıl 300 bin konuta deprem dönüşümü yapacağız.Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz.O defteri tekrar açılmamak IMF: üzere 2013'te kapadık.Türk ekonomisi dimdik ayakta. Enflasyon tek haneye inecek.'Önce milletim, önce memleketim' demeyenin bu kutlu çatı altında durmaya hakkı yok.Milyonlarca sığınmacıyı ilanihaye topraklarımızda misafir etmeye devam etmek gibi bir düşüncemiz yok.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM 27. Dönem 3. Yasama yılı açılış toplantısına katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:* 15 Temmuz'da bu millete sıkılan her kurşun, atılan her bomba, bizim büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki kararlılığımızı daha da perçinlemiştir.* Millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarının gözetilmesini de her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor. 'Önce milletim', 'önce memleketim' demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük gücü, milletiyle ve onu temsil eden kurumlarıyla sergilediği birliktir, beraberliktir, dayanışmadır. Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, millî meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz. Bu hissiyatla hareket eden herkesle görüşmeye hazırız.* Meclisimizin gayreti, milletimizin takdiriyle hayata geçen yeni yönetim sistemimiz, artık sorunlarımızı herhangi bir müdahaleye meydan vermeden, demokrasinin imkânlarıyla çözebileceğimizin en büyük ispatıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni, sürekli güncelleyerek, sürekli geliştirerek bizden sonraki nesillere en büyük mirasımız olarak bırakacağımıza inanıyorum.* Birileri sınırlarından binlerce kilometre öteye kaynakları sömürmek, bu uğurda gerekirse terör örgütlerini, canileri, diktatörleri desteklemek için gidiyor olabilir. Ne bedel ödersek ödeyelim, Türk Milleti'ni diğerlerinden ayıran bu insani duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.* Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır. Bu konuda uluslararası topluma şimdiye kadar pek çok çağrıda bulunduk. Suriye'de bir güvenli bölge oluşturmayı ve sığınmacıları kendi topraklarında iskân etmeyi teklif ettik. Söze gelince herkes bu projeyi memnuniyetle karşılarken, maalesef, hiçbir ülke atılacak somut adımlar konusunda elini taşın altına koymadı.* Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye halkının siyasi ve idari birliğinden yanadır. Biz asla savaştan, çatışmadan, kan dökülmesinden, ölümden, acı çekilmesinden yana değiliz.Başkan Erdoğan'ın TBMM'ye girişi sırasında CHP ve HDP grubunun ayağa kalkmaması dikkat çekti. HDP'li milletvekilleri İstiklal Marşı'nı yine okumadı. Erdoğan'ın konuşması AK Parti ve MHP'li vekillerin alkışlarıyla sık sık kesildi. İYİ Parti'li vekillerin de Başkan Erdoğan'ı alkışlarla uğurladığı görüldü.* Birileri, terör ve sığınmacı yükünü ülkemizin omuzlarına yükleyerek, adeta bize diz çöktürmeye çalışıyor. Soruyorum sizlere? Türkiye, böyle bir dayatmayı, böyle bir şantajı, böyle alçakça bir oyunu kabul edecek kadar aciz bir ülke midir? Türkiye, geleceğini başkalarının eline teslim edecek kadar sahipsiz bir ülke midir? Şayet böyle olduğunu düşünenler varsa, hiç kusura bakmasın, milletimizi de, bizi de tanımıyor demektir. Millet olarak gerekirse ser veririz, ama istiklalimizden ve onurumuzdan kesinlikle taviz vermeyiz.* Türkiye'yi, terör örgütünün tasfiyesi ve Suriye topraklarının sığınmacılar için güvenli hale getirilmesi konusunda yıllardır oyalayanların bizzat yüzlerine, artık bu oyunun sonunun geldiğini defaatle söyledik. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle birlikte çözmek için her yolu denedik, ziyadesiyle sabırlı davrandık, kararlılığımızı da sürekli ifade ettik. Maalesef, özellikle Fırat'ın doğusunda bu yöntemle arzu ettiğimiz neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadık. Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır.* Münbiç dâhil, Fırat'tan Irak sınırına kadar oluşturacağımız 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede bir milyonu yeni yerleşim yerlerinde, bir milyonu mevcut yerlerde olmak üzere, iki milyon kişiyi iskân etmeyi planlıyoruz. Planlarımız, projemiz hazır. Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir. Kendi yolumuzu açarız, nitekim şu anda açmaya da başladık.* Faizlerin düşmeye başlamasıyla, konut başta olmak üzere piyasalarda bir canlanma gözlenmiştir. Enflasyonun yeniden tek haneli rakama ineceğine inanıyorum.Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde yeniden 136 milyar dolarlara ulaşacağımıza inanıyorum. IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'de kapattık. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar durup dinlenmeden çalışacağız.* Kuvvetler ayrılığı demek, demokrasinin özünü oluşturan güçlerin çatışması değil, makul bir denge içinde aynı hedefler doğrultusunda faaliyetlerini yürütmeleri demektir. İdeolojik saplantılar ve günlük siyasi çıkarlar uğruna bu dengeyi bozmaya yönelik söz ve eylemler içine girenler bize değil, ülkeye ve devlete zarar verdiklerini bilmelidirler. Milletimizin bizden beklentisinin de uyum içinde çalışmamız olduğuna inanıyorum."* Her yıl 300 bin konutu devlet ve özel sektör olarak inşa ederek, 5 yılda bu acil dönüştürülmesi gereken yapıları yenilemeyi planlıyoruz. Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulması, tartışılması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Aksi yöndeki her tavır ve beyan, hiç kimseye, ülkemize zarar vermekten başka fayda sağlamayacaktır.Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından TBMM'den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fırat'ın doğusuna yönelik verdiği mesajların hatırlatılmasının ardından, "Süre tanıdığınızı belirtmiştiniz. Bu konuda bir gelişme var mı?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise akşam TBMM'de verilen resepsiyonda, "Güvenli bölge süreci istediğimiz gibi gitmiyor. İşin hızlanması lazım. Harekâta hazırız, bu işin şakası yok. TSK'nın moral, motivasyonu yerinde. Müttefiklik ruhuna uygun davranılmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: Türkiye kendi sınırlarını aşan bir insanlık davasının adıdır. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma herkese 'İyi ki Türkiye var' dedirtmiştir. Ülkemizin çözüm bekleyen sorunlarının ele alınması, milletimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren adımların atılması ve yeni hükümet sistemine tam olarak intibakın gerçekleştirilmesi sorumluluğu bu Meclistedir. Tarih yeniden şekilleniyor.Coğrafyaların derin yarılmalar ve altüst oluşlar yaşadığı bir zaman dilimindeyiz. Bu yeni durum, birçok riskler ve tehditler içerse de millet ve istiklali uğruna çetin mücadeleler verdiğimiz vatan için bir hamle çağının da müjdecisi.Takatimizi tüketen kısır çekişmelerden uzak durmaya mecburuz. TBMM geleceği inşa edecek güçlü iradeye sahiptir.Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam da TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmaları hatırlatılarak, "AK Parti olarak bu öneriyi Meclis'e getirir misiniz, yoksa hiç mi gündeminize almazsınız?" sorusu üzerine Erdoğan, "Mevcut durumu Meclis'e getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğuyla bu onaylandığına göre, şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil" değerlendirmesinde bulundu. "40 artı 1'e ihtiyacımız yok, biz 50 artı 1'i her koşulda alırız mı diyorsunuz?" sorusunu Erdoğan, "Hayır, böyle bir sorgulamaya da girmem, yani böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa o ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işlerle ilgilenen kimdir, muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü milletimiz de politikacıdan ciddiyet istiyor. Dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine daha ciddi bir zaman var" diye yanıtladı. Erdoğan, "Muhalefetten gelirse destek verir misiniz?" sorusuna ise "Muhalefetten ne gelirse gelsin hepsini değerlendirmeye, tartışmaya açığız, hazırız" karşılığını verdi. Erdoğan, kabine revizyonuyla ilgili soru üzerine de "Böyle bir şey yok. Şu anda böyle bir şey yok" dedi.