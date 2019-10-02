Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu

Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.
GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir.