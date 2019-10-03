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Son dakika haberi: ve ’de 5 büyüklüğünde ! 3 Ekim ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre ve bölgesinde 5.0 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise artçı depremler bir süre daha devam edecek. Saat 07.44’de gerçekleşen deprem yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İşte 3 Ekim ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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Giriş Tarihi: 3.10.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 09:48
Son dakika haberi: Ege ve Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem! 3 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre Denizi'nde saat 07.44'de meydana geldiği belirtildi. Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşen depremin büyüklüğünün 5.0 olduğu belirtilirken, deprem yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yaşanan depremin ardından bölgede panik oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

EGE VE AKDENİZ'DE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Ege ve bölgesinde meydana gelen deprem ile ilgili ayrıntılar için;

Ege ve Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem!

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Son dakika haberi: Ege ve Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem! 3 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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