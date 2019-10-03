Son dakika haberi: Ege ve Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem! 3 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde saat 07.44'de deprem meydana geldiği belirtildi. Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşen depremin büyüklüğünün 5.0 olduğu belirtilirken, deprem yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yaşanan depremin ardından bölgede panik oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

EGE VE AKDENİZ'DE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen deprem ile ilgili ayrıntılar için;

Ege ve Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem!