2019, yargının milat yılı

Adalet Bakanı Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi" kapsamında düzenlenen konferansta konuştu. Sheraton Hotel'de gerçekleştirilen açılış konferansında konuşan Gül, "2019 yılını yargıda bir milat olarak belirledik ve her geçen gün yargıya güvenin arttığı, vatandaşlarımızın yargıya inancının daha da güçlendiği bir dönem olması için tüm çalışmalarımızı kesintisiz reform anlayışıyla sürdürüyoruz" diye konuştu. Hukuk devletinin temel şartının her vatandaşın kendisini "emin ve güvende" hissetmesini sağlamak olduğunu belirten Gül şu mesajları verdi: 2019'u yargıda bir milat olarak belirledik ve her geçen gün yargıya güvenin arttığı, vatandaşlarımızın yargıya inancının daha da güçlendiği bir dönem olması için tüm çalışmalarımızı kesintisiz reform anlayışıyla sürdürüyoruz. 30 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan 'Yargı Reformu Belgesi' 2019-2023'ü kapsayan bir yol haritası niteliğindedir. Reform belgemiz aynı zamanda AB ile müzakere sürecinin parçasıdır. Hazırlık aşamasında da Avrupa Birliği kriterleri elbette gözetilerek bu çalışmalar ortaya konmuştur. Ancak aslolan milletimizin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu daha güçlü bir demokrasi, insan hakları ve adalet talepleri göz önüne alınmıştır. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin seyri ne olursa olsun, insanımızın ve ülkemizin hak ettiği bir yargı sistemi, iyi işleyen adalet sistemi bizim temel arzumuzdur ve bu konudaki amaçlarımızı da kararlı şekilde sürdüreceğiz. Gerek hak ve özgürlükler gerekse adalet sisteminin iyi işleyişi için geniş bir reform dönemini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Uygulamadan kaynaklanan ya da mevzuata dayanan problemlerin gecikmeksizin giderilmesi kararlılığındayız. ANKARAKONFERANSTA konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de 15 Temmuz darbe girişimi sürecinden sonra tüm kurumlar gibi adalet camiasının da yara aldığını belirtti. Cirit, geçen süreçte yaraların sarıldığı belirterek, "Ama büyük devlet olmanın bilinciyle bu yaraları sarmayı becerdik. Bugün için yeni yargı reformu stratejisiyle daha iyi bir adalet sistemine ilerleyeceğimize inanıyorum" diye konuştu.