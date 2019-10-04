Altunizade metrobüs durağındaki üstgeçit paralı oldu!

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde sık sık insan seli yaşanıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni uygulama ile metrobüs durağındaki turnikelerin yeri değiştirilerek üstgeçidin girişine konuldu. Böylece metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların yanısıra yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da turnikelerden geçmek için kart basmak zorunda kaldı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Durumdan şikayetçi olan bir vatandaş, "Çok saçma ve yanlış bir uygulama bence. Ben normalde çok fazla kullanmıyorum ama ilk kez bu sistemi kullanacağım" dedi.

İMAMOĞLU'NUN SÖZCÜSÜ: ALT GEÇİTLERİ KULLANSINLAR!

Sorunun tepkiyle karşılanması üzerine bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun üst geçidin paralı olması konusunda geri adım atılmayacağının sinyallerini vererek karşıya geçmek isteyenlere alt geçitleri kullanmalarını önerdi!