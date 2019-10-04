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metrobüs durağındaki üstgeçit paralı oldu!

metrobüs durağında oluşan yoğunluk sonrası turnikeler üstgeçidin girişine yerleştirildi. Böylece üstgeçitten yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da kart basmak zorunda kaldı. Bu durum vatandaşlar tarafından tepki çekti

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 11:28
Altunizade metrobüs durağındaki üstgeçit paralı oldu!

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde sık sık insan seli yaşanıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni uygulama ile metrobüs durağındaki turnikelerin yeri değiştirilerek üstgeçidin girişine konuldu. Böylece metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların yanısıra yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da turnikelerden geçmek için kart basmak zorunda kaldı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Durumdan şikayetçi olan bir vatandaş, "Çok saçma ve yanlış bir uygulama bence. Ben normalde çok fazla kullanmıyorum ama ilk kez bu sistemi kullanacağım" dedi.

site:sabah.com.tr altunizade ile ilgili görsel sonucu

İMAMOĞLU'NUN SÖZCÜSÜ: ALT GEÇİTLERİ KULLANSINLAR!

Sorunun tepkiyle karşılanması üzerine bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun üst geçidin paralı olması konusunda geri adım atılmayacağının sinyallerini vererek karşıya geçmek isteyenlere alt geçitleri kullanmalarını önerdi!

site:sabah.com.tr altunizade ile ilgili görsel sonucu

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Altunizade metrobüs durağındaki üstgeçit paralı oldu!
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