Devletimiz yanlarına bırakmadı

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Siirt'in Baykan Kaymakamı iken PKK terör örgütü tarafından 2017'de bombalı saldırıya uğrayan Muş Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, bombalı saldırı eylemini düzenleyen teröristlerden Osman Ekinci'nin etkisiz hale getirilmesi üzerine açıklama yaptı. 29 Eylül'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Kocabey'in aracına yönelik bombalı saldırı eylemini düzenleyen teröristlerden 300 bin TL ödülle gri listede aranan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Kendisine suikast düzenleyen teröristin etkisiz hale getirildiği haberini alan Muş Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey şunları söyledi: Zırhlı araç sayesinde ben ve yanımızdaki arkadaşlar, o suikast girişiminden yara almadan kurtulduk. Saldırı sonrası araç durmak üzeriydi, ben de şoför arkadaşımıza dedim ki 'sakın durmayalım basıp gidelim'. Arkadan silah seslerini duyduk. O saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin öldürüldüğünü öğrendim. Bu durum bize şunu gösteriyor; devletimiz hiçbir zaman vatandaşı için gayretle, samimiyetle çalışan hiçbir ferdine zarar veren insanların yapmış olduğu suçları yanına kar olarak bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Bu bölgede devletimizin varlığı bütün terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam edecektir.