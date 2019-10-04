Onların tehditleri bana sökmez

HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbetine ilk günden beri kesintisiz devam eden annelerden biri de Remziye Akkoyun (63). Terörist başı Murat Karayılan bir süre önce örgüt yayınlarına verdiği röportajda, Akkoyun'un oğlunun dağda değil, cezaevinde olduğunu, ama oğlu dağdaymış gibi oturma eylemine katıldığını, bunu duyan oğlunun da cezaevinde intihar girişiminde bulunduğunu ileri sürmüştü. Terörist elebaşının bu sözlerinden sonra Remziye ana, gittiği hastane çıkışında HDP'li bir kişi tarafından tehdit edilmişti.

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Korkusuz anne Akkoyun, "Evet, Oğlum Mecnun 6-8 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında tutuklandı, 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Buna kim sebep oldu? O dönem bu partinin en tepesindeki genel başkan sebep oldu. Onun çağrısı değil miydi? Mecnun'um 18 yaşında çocuktu. Şimdi kalkıp utanmadan 'Oğlu dağda değil, ama dağdaymış gibi eylem yapıyor' diyorlarmış benim için. Peki Azat'ım nerede? Onu da 1 yıl sonra benden kopardılar. Hala kana doymamış bunlar. Azat daha 10 yaşındaydı. 2015 yılında ortadan kayboldu. Suriye'de olduğunu öğrendik. Bunlar bizim çocuklarımızı sokağa sürüp, dağa çıkarmasaydı bugün evlatlarımın ikisi de yanımda olurdu. Kim kaçırmışsa, beynini yıkayıp eline silah tutuşturmuşsa onun kapısında ararım, Tehditleri bana sökmez. Beni öldürseler ne olur" dedi.