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’la akşamları ışıl ışıl

Sekvan KÜDEN
SEKVAN KÜDEN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019
Kent Park’la Şırnak akşamları ışıl ışıl
ŞIRNAK'TA 2 milyon 984 bin lira değerinde 5 bin 200 metrekarelik 'Kent Park'ın' açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu topraklarda tek bir annenin ağlamasına gönlümüz razı olmuyor. Biz kurduğumuz bu huzur ve güven ortamında bir ve beraber kardeşçe yaşamak istiyoruz" dedi. Şırnak Merkez Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Kent Park'ın açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Yarka "Yıllardan beri Şırnak'ta hizmet siyaseti maalesef yoktu" dedi. Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi Müzik grubunun dinletisiyle Şırnaklılar geç saatlere kadar eğlendi.
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Kent Park’la Şırnak akşamları ışıl ışıl
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