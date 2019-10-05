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Kumpas savcısının cezası onandı

Yargıtay, Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel’e, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasından verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019
Kumpas savcısının cezası onandı
FETÖ'nün kumpas davalarından Ergenekon'da duruşma savcılığı yapan Pekgüzel, yargılandığı Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 Ağustos 2018'de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulundu. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Pekgüzel hakkındaki mahkûmiyet kararını onadı.

"SUÇ UYDURDU"
Yargılama sürecindeki hukuki işlemlerin kanuna uygun yapıldığının, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirtildiği dairenin kararında, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği vurgulandı.
Pekgüzel'in, Ergenekon davasına bakan diğer hâkim ve savcılarla birlikte "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından ise ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde yargılanmasına devam ediliyor.
* Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan yargılanan eski Aselsan çalışanı 15 sanık, 2.5 yıl ile 8 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
* Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski "Sakarya il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Kumpas savcısının cezası onandı
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