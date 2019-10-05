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Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurları, ’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani sınırında elleri tetikte hazır bekliyor. Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 13:35
Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

FIRTINA OBÜSLERİNİN NAMLULARI KOBANİ'YE ÇEVRİLDİ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Aynel Arap'a (Kobani) fırtına obüslerinin namluları çevrildi.

MEVZİ KAZMA ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR

Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Mehmetçik, elleri tetikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan operasyon için gelecek haberi bekliyor.

Öte yandan, sınırda konuşlu birliklere takviyelerinde sürüdüğü öğrenildi.

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Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor
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