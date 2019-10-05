Dünyaca ünlü profesörden son dakika deprem açıklaması: "Marmara'de bu depremin olması kaçınılmaz fakat İzmir..."

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoternik Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı. İhlas Haber Ajansı da mikrofonlarını ünlü Prof. Dr. Ömer Aydan'a uzattı. Aydan; depremle ilgili dikkat çeken tespitlerini paylaştı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan 5.8 şiddetindeki depremden sonra bazı vatandaşlar parklarda yatmış, bazıları ise oldukça panik olmuştu. Ünlü profesör Marmara Denizi'nde büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi!

İŞTE JAPONYA'DAKİ RYUKSUS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ÖMER AYDAN'IN DEPREM UYARISI...