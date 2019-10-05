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Dünyaca ünlü profesörden açıklaması: "Marmara'de bu depremin olması kaçınılmaz fakat İzmir..."

İstanbulluların korkusu sürerken konuyla ilgili açıklamaları da üst üste geliyor. Japonya Okiawa eyaleti Ryuksus Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ; İstanbul'da 7.2 ile 7.5 arasındaki depremin 30 sene içerisinde olacağını söylerken, Marmara Denizi'nde böyle büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Öte yandan Aydan; İzmir'deki aktif fayların durumuna bakıldığında durumun İstanbul'un riskli olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 07:41 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 07:42
Dünyaca ünlü profesörden son dakika deprem açıklaması: Marmara'de bu depremin olması kaçınılmaz fakat İzmir...

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoternik Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı. İhlas Haber Ajansı da mikrofonlarını ünlü 'a uzattı. Aydan; depremle ilgili dikkat çeken tespitlerini paylaştı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan 5.8 şiddetindeki depremden sonra bazı vatandaşlar parklarda yatmış, bazıları ise oldukça panik olmuştu. Ünlü profesör Marmara Denizi'nde büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi!

İŞTE JAPONYA'DAKİ RYUKSUS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ÖMER AYDAN'IN DEPREM UYARISI...

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Dünyaca ünlü profesörden son dakika deprem açıklaması: "Marmara'de bu depremin olması kaçınılmaz fakat İzmir..."
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