Yargı reformunda Wikipedia detayı

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İşte yargının yaşadığı bu sorunları aşmak için geçtiğimiz mayıs ayında Başkan Erdoğan "Yargı Reformu Strateji Belgesi" açıkladı. Belgenin ilk paketi artık Meclis'in gündeminde. O paket çıktığında ifade özgürlüğünün genişletilmesinden, yargının hızlı karar vermesine kadar birçok alanda önemli adımlar atılmış olacak.

Tam da bu yüzden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019'u "Yargının milat yılı" olarak ilan etti. Gerçekten de milat olacak çünkü çok önemli değişimler geliyor.

İlk paketle geleceklerden birkaçını sayalım.

Çok tartışılan ifade özgürlüğü alanı daha da genişletiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin de son dönemde gündemine aldığı "en sert, en ağır" eleştiri artık soruşturma kapsamından çıkartılıyor.

İnternette işlenen suçlarda kademelendirme yapılıyor. Sitenin tamamı değil, suç unsuru içeren bölümü kapatılıyor. Örneğin Wikipedia tamamen kapatılmayacak, sadece o bölümü kapalı kalacak.

Uzun tutukluluk tartışma konusu olmaktan çıkartılıyor. Azami tutukluluk süresi getirilerek tutuklamanın bir cezalandırma aracı olması engelleniyor.

Ceza adalet sistemine seri muhakeme usulü (Cumhuriyet savcısı ile şüphelinin anlaşması) ile basit yargılama usulü (duruşmasız yargılama) adı altında 2 yeni usul kazandırılıyor. Böylece hızlı yargılama dönemi başlıyor.

Bunların yanından pasaport tahditleri kalkıyor ve 15 yıllı dolduran avukatlara da yeşil pasaport veriliyor.

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