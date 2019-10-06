Şanlıurfa’da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 14 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, 14 asker yaralandı. Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde A.B.'nin kullandığı askeri midibüs aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Kazada yaralanan midibüsteki 15 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı askerlerden Uzman Çavuş İsmail Türk (26), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin, Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesi acı haber üzerine göz yaşına boğuldu. Türk'ün, geçen yıl evlendiği ve eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Askerlerin kırsaldaki bir mahallede kavga ihbarı aldıkları ve olaya müdahale etmeye gittikleri öğrenildi.