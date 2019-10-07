Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Battal İlgezdi, maaş isteyen çalışanları kovdu

, maaş isteyen çalışanları kovdu

BARIŞ SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019
Battal İlgezdi, maaş isteyen çalışanları kovdu
CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımları yeni bir boyut kazandı. CHP'li Battal İlgezdi'nin başkanlığını yürtüttüğü Ataşehir'de maaşlarını 5 aydır alamayan işçiler isyan noktasına geldi. Eylül ayı maaşlarının da ancak yarısını ödeyen yönetim, DİSK'in belediye çalışanı ve sendika temsilcisi Melike Şahin'in de aralarında bulunduğu işçilerle toplantı yaptı. Ancak toplantı sonrasında Battal İlgezdi'nin başkanı olduğu belediye, maaşlarını talep eden güvenlik görevlisi Alişan Şimşir'i ve Melike Şahin'i işten çıkardı. SABAH'a konuşan belediye çalışanları, "Bununla hem sendikaya hem de işçilere gözdağı vermek istiyorlar. Bin TL vererek geçinmemizi bekliyorlar" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Battal İlgezdi, maaş isteyen çalışanları kovdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN