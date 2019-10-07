Battal İlgezdi, maaş isteyen çalışanları kovdu

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CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımları yeni bir boyut kazandı. CHP'li Battal İlgezdi'nin başkanlığını yürtüttüğü Ataşehir'de maaşlarını 5 aydır alamayan işçiler isyan noktasına geldi. Eylül ayı maaşlarının da ancak yarısını ödeyen yönetim, DİSK'in belediye çalışanı ve sendika temsilcisi Melike Şahin'in de aralarında bulunduğu işçilerle toplantı yaptı. Ancak toplantı sonrasında Battal İlgezdi'nin başkanı olduğu belediye, maaşlarını talep eden güvenlik görevlisi Alişan Şimşir'i ve Melike Şahin'i işten çıkardı. SABAH'a konuşan belediye çalışanları, "Bununla hem sendikaya hem de işçilere gözdağı vermek istiyorlar. Bin TL vererek geçinmemizi bekliyorlar" dedi.