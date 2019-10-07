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imamının eşi gizli kayıtta yakalandı!

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019
FETÖ imamının eşi gizli kayıtta yakalandı!
FETÖ'nün Tanzanya imamı Atilla Ün'ün tutuklu olarak yargılandığı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde telefonu ile gizlice ses kaydı yaptığı tespit edilen eşi Dilem Ün hakkında 6 ay hapis istemiyle dava açıldı. Yargılamaya Bursa'dan gelerek izleyici olarak katılan FETÖ imamının eşi Ün, mübaşir tarafından telefonuna gizlice ses kaydı yaparken yakalandı. Telefonuna el konularak adliye güvenliğine bildirilen kadın hakkında 'Ses ve Görüntülerin kayda alınması' suçu kapsamında 6 aya kadar hapsi istendi. Ün, ses kaydı yapmanın yasak olduğunu bilmediğini ileri sürerek kaydı Bursa'da çocuklarına dinleteceğini iddia etti. Ün, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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FETÖ imamının eşi gizli kayıtta yakalandı!
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