Kadın elebaşı bir yıllık takiple öldürdü

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PKK'nınçatı yapılanması KCK'nın yürütme konseyi üyesi ve kadın yapılanması YJA-STAR sorumlusu Ayten Ene'nin, MİT-Jandarma-Emniyet'in ortak çalışması Tunceli'de etkisiz hale getirildiği operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. Kendisi de Tuncelili olan, PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından 'Bese Hozat' kod adlı Hülya Oran'ın, yaklaşık 1.5 yıl önce sözde 'Dersim eyaletine' gönderdiği 'Berfin Ararat' kod adlı Mihriban Durmaz, geçen Haziran'da etkisiz hale getirildi. Bese Hozat'ta bunun üzerine, Durmaz'ın yerine Ayten Ene'yi getirdi. Kadın teröristlerden sorumlu Ene, MİT tarafından takibe alındı. Bir yıllık takip sonunda Ene'nin, korumalarıyla birlikte Pülümür'de saklandığı belirlendi. JÖH bölgeyi çembere aldı, PKK'lı grup SİHA'larla vuruldu. Öte yandan Tunceli kırsalında dün düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.