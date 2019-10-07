Soru çalan haine 10 yıl hapis ve 400 bin TL ceza

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FETÖ hırsızlığının ilk tespiti olan 2010 KPSS soruşturması kapsamında iptal edilen sınavdan 120 sorudan 120'sine doğru cevap veren Esra Toker'in yargılandığı davada İstinaf Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 Nisan 2018'de verdiği kararın ardından incelemesini tamamlayan 20. Ceza Dairesi "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasına ilişkin beraat kararını bozarak bir ilke imza attı ve sanığı 3 yıl hapse çarptırdı. Mahkemenin "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan verdiği 3 yıl 1 aylık hapis cezasını da az bulan istinaf, artırıma giderek cezayı 10 yıla çıkardı. Sanığın, "FETÖ üyeliğinden" aldığı hapis cezasını yerinde bulan mahkeme, sanık avukatının itirazını redderek tutukluluğun devamına karar verdi. İstinaf mahkemesi ayrıca sanığa verilen 400 bin TL para cezasını da onadı.