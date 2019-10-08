CHP’li başkanlar telefona çıkmıyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin hafta sonu yapılan Bolu Abant kampına milletvekillerinin belediye başkanlarına yönelik şikayetleri damgasını vurdu. Basına kapalı yapılan toplantılarda milletvekillerinin, CHP'li belediye başkanlarından "Seçildikten sonra partiyi unuttular. Telefonlarımıza bile çıkmıyorlar" diyerek şikayetçi olduğu öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise belediye başkanlarına yönelik eleştirilere "Belediye başkanının milletvekilinin telefonuna çıkmaması kabul edilemez. Milletvekilinin telefonuna çıkacaklar arkadaş. Milletvekili sonuçta seçmenin talebi için arıyordur. Bu konuda gerekli uyarılarda bulunacağız" dediği belirtildi.