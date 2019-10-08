CHP'nin bankamatik danışmanı!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediye Meclis Üyesi Hakan Barçın, Karşıyaka Belediyesi şirketi KENT A.Ş.'ye danışman olarak atanması tepki çekti. Barçın'ın atamasını Kent AŞ. Murahhas Üyesi Haldun Ertan, tüm birimlere gönderdiği yazıyla açıkladı. Buna göre Barçın, Karşıyaka'ya 50 km uzaklıktaki Foça'ya ayda bir kez menü, sunum, stok, düğün salonu, mutfak, çay bahçesi, kafeterya gibi yerlerin kontrolü için gidip 6 bin TL danışmanlık ücreti alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Üzsulu'nun talimatıyla Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın onayladığı bu skandal atamaya hem vatandaşlardan hem de CHP içinden tepki geldi.

SİYASİ AHLAKA TERS

Karşıyaka'da aynı niteliklerde hem meclis üyesi hem de teknik çok sayıda partilinin olduğuna dikkat çeken CHP'kli eski bir milletvekili. "Yapılan atama etik değil. Bu yanlıştan dönülmesi lazım" diyerek atamaya tepki gösterdi. Bir başka partili ise skandal görevlendirmeyi CHP Genel Merkezi'ne "Bir ilçe belediye meclis üyesinin bir başka ilçe belediyesinden danışmanlık adı altında 6 bin TL maaş alması her şeyden önce siyasi ahlaka ters bir durumdur. Danışmanlık faaliyeti kapsamında söz konusu becerilerini meclis üyesi seçildiği ilçede göstersin. Bunun adı bankamatik memurluğudur" sözleriyle iletti. Barçın'ın atamasına bir tepki de AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'ndan geldi. Çiftçioğlu, Kent AŞ.'de bin 500 TL'ye çıkarıldığını belirterek "Karşıyaka'da başka nitelikli insan yok muydu da böyle bir atama yapıldı?" diye konuştu