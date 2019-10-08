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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı , Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'dan yurda döndü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 21:57 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan "TC-TUR" uçağı, saat 21.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz karşıladı.

Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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