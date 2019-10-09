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Bakan Albayrak'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan ve bölgeye huzuru getirmeyi amaçlayan ile ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. #BarışPınarıHarekatı" dedi.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 17:18
Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan ve bölgeye huzuru getirmeyi amaçlayan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. #BarışPınarıHarekatı" dedi.

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Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı mesajı
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