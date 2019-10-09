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Başkan Erdoğan'dan 'nı yöneten komutanlara mesaj

Başkan başkanlığında düzenlenen " Koordinasyon Toplantısı" sona erdi. Cumhurbaşkanlığından toplantıya ilişkin yeni paylaşılan görüntülerde Erdoğan, toplantıya katılanlara teşekkürlerini ileterek, bölgeden video konferans yaptığı komutanlara başarılı ve emniyetli uçuşlar temennisinde bulundu.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 01:10 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 01:11
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı yöneten komutanlara mesaj

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı yöneten komutanlara mesaj

Cumhurbaşkanlığından toplantıya ilişkin yeni paylaşılan görüntülerde Erdoğan, toplantıya katılanlara teşekkürlerini ileterek, bölgeden video konferans yaptığı komutanlara başarılı ve emniyetli uçuşlar temennisinde bulundu.

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Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı yöneten komutanlara mesaj
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