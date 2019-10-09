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Çavuşoğlu'ndan BM'ye kritik mesaj!

: "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve 'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 17:15
Çavuşoğlu'ndan BM'ye kritik mesaj!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Harekatımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatıyla, bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir."

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Çavuşoğlu'ndan BM'ye kritik mesaj!
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