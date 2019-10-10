Ahmet Maranki 1 yıl hapse mahkûm edildi

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir ihbarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan ihbarda, Prof. Dr. Ahmet Maranki'nin 28 Ocak 2017 günü özel bir televizyon programına katıldığı, kendi isim markası adı altından ilaçların tanıtımını yaptığını fakat ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış olduğu belirtildi. Yine Maranki tarafından satışının ve reklamının yapıldığı ürünlerin, hastalık tedavi edici nitelikte ilaçlar olduğunu ileri sürüldüğü ve "Bir alo demeniz yeterli" şeklinde yönlendirme yaparak pazarlamasının yapıldığı ihbar edildi. İhbar sonrası savcılık tarafından "1262 sayılı kanuna muhalefet" suçu kapsamında dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Maranki, söz konusu yasaya aykırı davranmadığını, adıyla satışı yaptığı 'Himalaya tuzunun' mantarlara bir takım hastalıklara iyi geldiğini beyan ederek suçlamaları reddetti.

İzleyici Ahmet Maranki'yi çıldırttı!

1 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme yapılan yargılama sonrası, Ahmet Maranki tanıtımını yaptığı ürünleri ilaç statüsünde değerlendirerek usulsüz şekilde pazarlamasını yaparak suç işlediği gerekçesiyle 1 yıl hapse mahkûm edildi. Mahkeme cezayı 10 aya indirerek, 5 yıl boyunca denetim altında tutulmasına karar verildi.