Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Aydın'da 120 kaçak göçmen yakalandı

'da 120 yakalandı

Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 81, Tekağaç Burnu'ndan ise 39  polis tarafından yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 07:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:49
Aydın'da 120 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Panayır Adası ve Tekağaç açıklarında 2 lastik bot olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 74'ü Suriye, 7'si Filistin uyruklu toplam 81 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botları durdurdu. Kaçaklar, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Öte yandan, Tekağaç Burnu'ndan denize açılmak için hazırlık yaptığı belirlenen 11'i Filistin, 28'i Suriyeli olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Toplam 120 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da 120 kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN