SON DAKİKA! Barış Pınarı Harekatı CHP-HDP ittifakını salladı! HDP’li Sibel Yiğitalp’den Kılıçdaroğlu’na operasyon tepkisi…

Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güney sınırlarımızda kurulması planlanan terör koridoruna hançer saplayan Türkiye Başkan Erdoğan verdiği emir ile Barış Pınarı Harekatı'nı başlatarak terör koridoruna ölümcül darbeyi vurmak için harekete geçti.

TERÖRE VURULAN DARBEDEN HDP RAHATSIZ OLDU

Bölgede barış ve huzur ortamının sağlanması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de rahatsızlığa neden oldu.

HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendirdi.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeye işgal girişimi başladı." ifadeleri kullanıldı.

CHP-HDP İTTİFAKI SALLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." diye tweet atarak, Türk askerine iyi dileklerini iletti.

Geçmiş dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise Kılıçdaroğlu'na, "Ataların mezarda ters dönüyordur." diyerek tepki gösterdi.