‘Bu muazzam harekâtı yürekten destekliyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barış Pınarı Harekâtı'na tam destek verdi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, "TSK ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ'ın kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekâtın içindedir. MHP, Barış Pınarı Harekâtı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır. Güney sınırlarımızda açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir. Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini samimiyetle tebrik ediyorum" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da harekata ilişkin yaptığı açıklamada, "Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur" ifadesini kullandı. ANKARA