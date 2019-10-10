Gar saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015'teki terör saldırısının 4'üncü yılında, saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ mensubu iki teröristin, Ankara Garı'nın önünde bekleyen kalabalığın arasına karışarak, üzerlerindeki bombayı infilak ettirdikleri anlar yer aldı.

Patlamanın etkisiyle alevlerle birlikte giysi parçalarının havaya uçtuğu görüldüğü kayıtlarda, vatandaşların panikle olay yerinden kaçmaya çalıştıkları anlar da kameraya yansıdı. Saldırıda ikisi çocuk 100 kişi hayatını kaybetti, 20'si çocuk 391 kişi de yaralandı.

Ankara Garı önündeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için farklı illerden gelen yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, DEAŞ mensubu iki canlı bomba saldırı düzenlemiş saldırıda 100 kişi hayatını kaybetmişti.

İlk duruşması 7 Kasım 2016'da görülen dava, 3 Ağustos 2018'de karara bağlanmış, 9 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.