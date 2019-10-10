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Emniyet Müdürlüğü’nden Mehmetçik’e destek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Fırat’ın doğusunda terör örgütlerini temizlemek için başlattığı ‘Barış Pınarı Harekâtı’na Emniyet Müdürlüğü’nden panolu destek geldi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Mehmetçik’e destek

Türk Ordusu, Fırat'ın doğusunda terör örgütlerini temizlemek için 'Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı. Başarıyla sürdürülen operasyonda Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından destek geldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih İlçesi Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden Mehmetçik'e çok konuşulacak bir destekte bulundu. Emniyet binası girişindeki dev elektronik panoya "Fıratın doğusunu barış pınarlarıyla sulayacak kahraman Türk Ordusu'na selam olsun. Sefer bizim zafer Allah'ındır" yazıldı.
Yazıyı gören vatandaşlar çok beğendiklerini, yüreklendiklerini, ordumuza başarılar dilediklerini beyan etti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Mehmetçik’e destek
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