11 köy temizlendi

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı önceki gün saat başlattığı Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütünün mevzileri, eğitim kampları, barınma merkezleri ve mühimmat noktaları savaş jetleri tarafından ateş altına alındı. Ardından sınır hattında yer alan beton bariyerler askeri vinçle kaldırıldı ve özel birliklerden oluşan komandolarımız 4 koldan Suriye topraklarına girdi, kara harekâtına başladı.* Resulayn'ın Mişrefa bölgesinde hapishaneden bozma YPG cephaneliği MİT Sinyal Analiz Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı'nın verdiği koordinatlar doğrultusunda imha edildi.* Resulayn'ın güneyindeki Mınacır bölgesi ile batısındaki Til Gazir'e yoğun silah ve eleman takviyesi yapan teröristlerin, lojistik destek için güvenli bir yol oluşturmaya çalıştığı öğrenildi. Mınacır ve Til Gazir bölgesi fırtına obüslerince yoğun biçimde vurularak ikmal yolunun kesildi.* F-16'lar Resulayn'ın Zorava bölgesinde terör örgütü YPG'nin sözde Asayiş binası ile "Meclisa Zagoni" adını verdikleri sözde Yasama Meclisi binası ile YPG'nin "Hezen Taybeti" adını verdiği sözde Özel Kuvvetler Taburuna bağlı 5 ayrı kamp alanını vurdu.* Akçakale'nin karşısındaki 200 bin nüfuslu Tel Abyad'a bağlı Ayn İssa'daki 4 farklı terör hedef de F-16'lar ve Fırtına obüsleriye vuruldu. Rakka'ya 50 kilometre uzaklıktaki Ayn İsa kasabasından bölgenin Rakka'ya açılan ikmal yolu tümden kesilmiş oldu. Aynı saatlerde Cizre'nin karşısındaki Hasekiye bağlı El Malikiyah İlçesindeki Mensura Barajı'ndaki santraller Lazer Pod takılı 2 F-16 tarafından nüfuz edici mühimmatlarla vuruldu.* Tel Abyad'daki Berzan, Cüdeyde, Gısas, El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri terörden arındırıldı. Terörden arındırılan köylere Türk bayrağı dikildi. Resulayn'da ise Kişto ve Aşağı Kişto köyleri terörden temizlendi. Teröristler silahlarını arkalarında bırakıp kaçtı.* Günün ilk ışıklarıyla Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vuruldu. Top ve ÇNRA (çok namlulu roketatar sistemi) atışlarıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki sığınak, barınak, mevziler ateş altına alındı. Önceki günden itibaren 180'den fazla hedef başarıyla imha edildi.* Suriye'nin Zormağar bölgesinden Cerablus ve Karkamış'a havan topu ve roketler atılmıştı. Bu saldırıların ardından savaş uçakları ile Karkamış ve Cerablus'ta bulunan birliklerin yaptığı top ve tank atışları ile belirlenen hedefler yerle bir edildi.* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada harekâtın ilk 21 saatinde toplam 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Dün 119 teröristin daha etkisiz hale getirilmesi ile toplam sayı 228'e ulaştı.* Terör örgütü en çok kaybı, Resulayn'daki Abu Suvan köyündeki 3 karargahı ile AynelArab kırsalındaki Zormağar ve Şiyuh köyünde ve Rakka'nın kuzeyindeki Şarkrak kontrol noktalarının da içinde bulunduğu hedeflerin tam isabet vurulmasıyla verdi. Rasulayn'daki bir sığınakta 19 terörist etkisiz hale getirildi.ı örgüte katılmaları için alıkoyduğunu açıkladı.Suriye yerel medyasında yer alan haberlere göre, terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içerisinde faaliyet gösteren Süryani Askeri Meclisi, terör örgütünden ayrıldı. YPG'nin SMO'ya karşı çatıştırmak istediği Süryaniler, Resulayn'a gitmeyi reddetti. Dünya Süryaniler Birliği Başkanı Johny Messo ise YPG'nin Süryaniler'i tehdit ettiğini ve bazı çocukları örgüte katılmaları için alıkoyduğunu açıkladı.