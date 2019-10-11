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daha öldürüldü

: "Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam etkisiz hale getirilmiştir."

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 22:36 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 22:47
16 terörist daha öldürüldü
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolunda terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini ve bugün toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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16 terörist daha öldürüldü
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