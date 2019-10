Allah mehmetçığimızi muzaffer eylesin

BUGÜN NELER OLDU

10 Ekim Dünya Görme Günü kapsamında Etimesgut Belediyesi Engelli Yaşam Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki "terör hattına" yönelik başlattığı operasyona ilişkin konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:İnanıyorum ki bu şanlı ordu, bölgeye huzur getirecek bir zafer kazanacaktır. Rabbim Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Dualarımız onlarla.Dünya Sağlık Örgütünün verileri, küresel olarak 1.3 milyar insanda bir çeşit görme bozukluğu olduğunu söylüyor. 36 milyon kişi ise, görme engelli. Görme engelli kişilerin yüzde 90'ı yoksul ülkelerde bulunuyor. Her yıl 7 milyon insanın gözlerinin ışığı sönüyor. Her 1 dakikada 1 çocuk, her 5 saniye 1 insan görme yetisini kaybediyor. Birçok insanın ruhunun yapmak istediklerine bedenlerinde yaşadıkları engel oluyor. Ve ömürlerinin geri kalanını bu engeli aşmaya çalışarak geçiriyorlar.Etimesgut Belediyemiz, Ankara Şehir Hastanesi'nin bilimsel danışmanlığıyla gençlerde görme ve konuşma taramaları başlattı. Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen göz taramasında bin 379 öğrenciye sadece 21 dakikada tarama yapıldı. Böylelikle, dünyada bir ilke imza attık ve Çocuk Göz Taraması Dünya Rekorunu gerçekleştirdik.Sağlık hizmetlerimizin merkezine "önce insan" anlayışını koyduk. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, hayatın her alanında özgürce yer almalarını sağlamak devletimizin özel çabasıdır. Ülkemizin her yerinde arka arkaya açılan ve özel ihtiyaçlara cevap veren donanımlı merkezlerimiz artık son derece yaygın hale geldi. Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde fırsat eşitliği sağlandı. Kamuda, son 17 yılda 55 bine yakın engelli birey istihdam edildi.Sanat ve spor alanlarında engelli kardeşlerimiz başarıdan başarıya koşuyor. Göğsümüzü kabartıyor, gurumuzun vesilesi oluyorlar. Toplumsal hassasiyetin oluşturulması, ortak yaşam alanlarında nezaketin temel prensip haline getirilmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur. Engelli bireyler için tahsis edilmiş araç parklarını, asansör, yürüme yolları ve rampalar gibi alanları meşgul etmemek noktasında, aziz milletimizin gerekli duyarlılığı göstereceğine inancım tamdır.