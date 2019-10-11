Fetih Suresi’yle gidiyoruz zaferle döneceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı'nın duyurulmasından 4 saat sonra sınır duvarlarının altında Tel Abyad'a girmek için bekleyen komandolarla birlikteyiz. Hava karanlık. Sınır hattında gelen zırhlı personel taşıyıcılardan yüzlerce komando iniyor. Sırt çantalar kontrol ediliyor. Son hazıklıklar yapılıyor. SABAH gazetesi, Fırat'ın doğusuna giren komandoların o anlarına tanıklık ediyor. Hepsi de Türk halkının dualarını yüreklerinde hissediyor.Nevşehir'den Ahmet, İzmir'den Ali, Trabzon'dan Yasin ve yüzlerce kahraman Mehmetçik, hepsi tek vücut. Türk halkından dua istiyorlar.İlk önce Nevşehir'den Ahmet konuşuyor: "Biz varsak vatan var. Vatan varsa biz varız. Vatanımız bize emanet. Moralimiz yüksek. Sağ salim gideceğiz. Sağ salim geleceğiz. Teröristlerin kökünü kazıyacağız." Biraz ilerdeki zırhlı araçtan inen İzmirli Ali, "Düğüne gidiyoruz. Çocuklar ölmesin diye, bölgeye huzuru, Fırat'ın doğusuna Mehmetçik'in şefkatini götüreceğiz" diyor. Trabzonlu Yasin ise "Türk halkı dualarını bizden esirgemesin. Vatan için savaşmaya gideceğiz. Teröristlere Afrin'i, El Bab'ı dar ettik. Fırat'ın doğusundan da kısa sürede zaferle döneceğiz. Terör bataklığını kurutacağız. Sefer bizden zafer Allah'tan. Fetih Suresi'yle gidiyoruz Fatiha ile döneceğiz" diye konuşuyor.Barış Pınarı Harekatı'nda dün bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin de yaralandığını açıkladı. Şehidin sözleşmeli er Ahmet Topçu olduğu öğrenildi.